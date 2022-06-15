Хави уверен в трансфере Левандовского – это обещание Лапорты. Тренер ждет форварда к 11 июля

Хави уверен, что станет игроком «Барселоны».

По данным As, тренер каталонского клуба верит, что президент выполнит обещание и подпишет Левандовского. верит, что к 11 июля Роберт будет в команде.

Футболисты сборных начнут предсезонку в «Барселоне» 11 июля. Если Левандовского удастся подписать, то к этой дате он присоединится к команде. Пока не известно, получится ли у «Барселоны» осуществить трансфер – переговоры с «Баварией» идут тяжело.

11 июля к команде присоединится защитник – он уже подписал контакт с «Барселоной» сроком на 4 года. Полузащитник Франк Кессиэ прибудет в расположение «Барсы» раньше – 4 июля.

Хави хотел бы, чтобы к началу сборов состав «Барселоны» был максимально приближен к тому, на который он сможет рассчитывать в следующем сезоне. Ожидается, что «Барса» осуществит еще более одного трансфера этим летом.

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