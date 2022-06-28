«Барса» готова дать за Левандовского до 50 млн евро. «Бавария» хочет продать его и просит 60 млн

продолжает работу над трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

По данным Sky Sport Deutschland, теперь мюнхенский клуб готов продать 33-летнего нападающего. тянет время, чтобы повысить цену на поляка и подыскать подходящую замену.

На второе предложение «Барселоны» немецкий клуб не ответил. «Бавария» по-прежнему хочет получить за форварда 60 млн евро.

«Барса» готова заплатить за Левандовского до 50 млн евро и уверена, что этой суммы будет достаточно для осуществления сделки.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые считают 60 млн за Левандовского завышенной ценой из-за его возраста и истекающего контракта.

В минувшем сезоне Роберт забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.