«Барса» готова дать за Левандовского до 50 млн евро. «Бавария» хочет продать его и просит 60 млн

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

«Барселона» продолжает работу над трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

По данным Sky Sport Deutschland, теперь мюнхенский клуб готов продать 33-летнего нападающего. «Бавария» тянет время, чтобы повысить цену на поляка и подыскать подходящую замену.

На второе предложение «Барселоны» немецкий клуб не ответил. «Бавария» по-прежнему хочет получить за форварда 60 млн евро.

«Барса» готова заплатить за Левандовского до 50 млн евро и уверена, что этой суммы будет достаточно для осуществления сделки.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые считают 60 млн за Левандовского завышенной ценой из-за его возраста и истекающего контракта.

В минувшем сезоне Роберт забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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