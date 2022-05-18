Призовой бюджет Кубка России в сезоне-2022/23 может составить 100 млн рублей: 250 тысяч за победу в личной гонке, 500 тысяч – за победу в эстафете

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Стал известен проект призового фонда Кубка России по биатлону на сезон-2022/23.

Этот проект предложил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Призовой фонд по этому проекту составит 100 млн рублей.

За первое место в личной гонке спортсмену дадут 250 тысяч (тренеру – 62,5 тысячи), за второе место – 200 тысяч (50 тренеру), за третье – 150 тысяч (37,5 тренеру), за четвертое – 125 тысяч (31,25 тренеру) и за пятое – 100 тысяч (25 тренеру).

За победу в эстафете команда получит 500 тысяч, за второе место – 400 тысяч, за третье место – 300 тысяч, за четвертое – 200 тысяч.

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