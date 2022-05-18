ФИБА отстранила сборные России и Беларуси от участия в ближайших турнирах

Исполнительный комитет ФИБА подтвердил принятое ранее решение об отстранении всех сборных России и Беларуси, включая сборные по баскетболу 3х3, от участия в турнирах, которые пройдут под эгидой организации в ближайшие месяцы.
Исполнительный комитет ФИБА принял следующее решение:
– Официальные турниры ФИБА не должны проводиться в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.
– Сборные России и Беларуси должны быть отстранены от участия в следующих международных соревнованиях ФИБА: квалификация мужского чемпионата мира-2023, женский чемпионат мира-2022 и женский чемпионат мира-2022 U17.
Российские и белорусские сборные по баскетболу 3х3 также отстранены от всех ближайших международных турниров.
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