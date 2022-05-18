Зарема Салихова: «Из Кубка делают Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не хочет нести расходы за это»

раскритиковала выбор артистов на финал БЕТСИТИ Кубка России.

В финале «Спартак» встретится с . Матч пройдет 29 мая в «Лужниках».

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии к . Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие.

То, что организаторы вдохновились американским Супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином – это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашенных артистов», – сказала жена владельца «Спартака».

Как сообщалось, РФС хочет, чтобы МакSим выступила на финале Кубка России. «Динамо» против и предлагает выступление Люси Чеботиной в случае победы.

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