Зарема Салихова: «Из Кубка делают Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не хочет нести расходы за это»

Зарема Салихова раскритиковала выбор артистов на финал БЕТСИТИ Кубка России.
В финале «Спартак» встретится с «Динамо». Матч пройдет 29 мая в «Лужниках».
«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии к РФС. Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие.
То, что организаторы вдохновились американским Супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином – это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашенных артистов», – сказала жена владельца «Спартака».
Как сообщалось, РФС хочет, чтобы МакSим выступила на финале Кубка России. «Динамо» против и предлагает выступление Люси Чеботиной в случае победы.
Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK