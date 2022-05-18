Призер Олимпиады-2018 Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду («Р-Спорт»)

Российская фигуристка возобновляет карьеру и будет выступать за Канаду, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Забияко выступала в парном катании с .

Забияко и Энберт – серебряные призеры Олимпиады-2018 в команде, бронзовые призеры ЧМ-2019, бронзовые призеры командного ЧМ 2019 года, бронзовые призеры чемпионата Европы-2018.

Пара завершила соревновательную карьеру в феврале 2020 года из-за проблем партнера со здоровьем.

«Новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта», – сообщил источник.

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