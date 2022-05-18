Бутхейм расторг контракт с «Краснодаром», так и не сыграв за клуб. За него заплатили около 8 млн евро

Эрик Бутхейм расторг контракт с «Краснодаром», так и не сыграв за клуб.

Об этом сообщил его агент Джим Сольбаккен.

« расторг контракт с «Краснодаром». Это было сделано в соответствии с постановлением ФИФА.

Конфликт России и Украины все еще продолжается. В этих обстоятельствах Эрик решил, что у него нет другого выбора», – написал агент.

Бутхейм перешел в в декабре 2021 года. Сообщалось, что за него заплатили около 8 млн евро.

В начале марта «Краснодар» объявил, что все легионеры, включая Бутхейма, покинули клуб, приостановив контракты. В составе «быков» форвард так и не сыграл.

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