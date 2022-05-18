Комитет FIS по лыжным гонкам проголосовал за равную длину дистанций у женщин и мужчин

FIS одобрил предложение о равной длине дистанций у женщин и мужчин.

Как сообщает издание Dagbladet, 57% членов комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта проголосовали за уравнение дистанций, 36% – против, остальные воздержались.

Предложение должно быть одобрено советом FIS 26 мая.

«Это важное, историческое решение. Сейчас мы рассказываем историю о том, что женщины не так сильны, как мужчины, и я хочу это изменить», – заявил глава комитета Вегард Ульванг.

Конкретная длина дистанций еще не определена – сегодня комитет голосовал только за сам принцип равных дистанций для лыжников обоих полов. В ходе обсуждения звучало предложение о том, чтобы опробовать в следующем сезоне гонки на 10, 20 и 50 км.

По информации Dagbladet, в сезоне-2022/23 женщины и мужчины в основном будут выступать в привычном формате, а первым крупным турниром, где изменения полностью вступят в силу, может стать чемпионат мира-2025 в Тронхейме.

Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг предложит уравнять длину дистанций у женщин и мужчин