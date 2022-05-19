Лишь Рэмзи не забил пенальти в финале Лиги Европы «Айнтрахт» – «Рейнджерс». Удар арендованного у «Юве» хавбека отбил Трапп

Полузащитник Аарон Рэмзи стал единственным игроком , не забившим пенальти.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых в финале валлиец пробил по центру ворот , и голкипер ногой отразил удар.

Арендованный у валлиец бил четвертым в своей команде. В итоге клуб из Глазго уступил по пенальти со счетом 4:5.

Со статистикой выступлений Рэмзи можно ознакомиться здесь.

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