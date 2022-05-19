Лишь Рэмзи не забил пенальти в финале Лиги Европы «Айнтрахт» – «Рейнджерс». Удар арендованного у «Юве» хавбека отбил Трапп

Полузащитник Аарон Рэмзи стал единственным игроком «Рейнджерс», не забившим пенальти.
В серии послематчевых одиннадцатиметровых в финале Лиги Европы валлиец пробил по центру ворот «Айнтрахта», и голкипер Кевин Трапп ногой отразил удар.
Арендованный у «Ювентуса» валлиец бил четвертым в своей команде. В итоге клуб из Глазго уступил по пенальти со счетом 4:5.
Со статистикой выступлений Рэмзи можно ознакомиться здесь.
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