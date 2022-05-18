ЭСК: Кукуян верно назначил пенальти в ворота «Спартака». Селихов играл безрассудно, Ерохин мог получить тяжелую травму

ЭСК считает, что пенальти в ворота «Спартака» в матче против (1:1) был назначен верно.

На 92-й минуте игры 29-го тура РПЛ хавбек петербуржцев упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем , вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти, который реализовал Андрей Мостовой.

«По мнению департамента судейства и членов экспертно-судейской комиссии, арбитр матча «Спартак» – «Зенит» правильно назначил 11-метровый удар в сложном эпизоде на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Спартака» Александр Селихов вступил в единоборство с игроком «Зенита» Александром Ерохиным, совершив прыжок в направлении соперника, не контролируя свое тело и не учитывая опасность своих действий и их последствий.

Несмотря на то, что Селихов коснулся мяча, который оставался под контролем Ерохина, вратарь одновременно с этим совершил контакт рукой с бедром соперника, после чего приземлился телом на его опорную ногу. От этого контакта нога пошла на излом, что влекло за собой опасность и риск тяжелой травмы для Ерохина.

По этой причине у арбитра были все основания трактовать действия вратаря «Спартака» как безрассудные и наказуемые назначением пенальти.

С учетом работы на матче системы ВАР и продолжения активных игровых действий в очень явной атакующей ситуации внутри штрафной площади судье следовало выдержать паузу со свистком при нарушении.

При этом арбитр ВАР Сергей Иванов правильно подтвердил решение Кукуяна по назначению 11-метрового удара и не мог вмешаться на предмет ошибочного непоказа Селихову желтой карточки», – сказано в заявлении ЭСК.

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