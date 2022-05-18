«Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о контракте

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«Зенит» больше не ведет с Артемом Дзюбой переговоры о новом контракте.

По данным «РБ Спорт», руководство сине-бело-голубых прекратило переговоры с форвардом после того, как он отклонил очередное предложение о новом контракте.

Сообщалось, что «Зенит» предлагал Дзюбе контракт на год со снижением зарплаты в три раза.

Срок действующего соглашения 33-летнего нападающего с клубом истекает этим летом.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 7 передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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