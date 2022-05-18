Клопп о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Очень горжусь, он больше не хотел прятаться. Футбольное сообщество поддержит его»

поддержал игрока , сделавшего каминг-аут.

17-летний хавбек стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании.

«Фантастика, что он достаточно смел для этого. Когда я увидел, как он говорит об этом, то не поверил, что ему 17 лет. Он, очевидно, очень взрослый. Все футбольное сообщество поддержит его всем, чем только может, я уверен в этом на 100 процентов.

Мне очень понравилось, как он сообщил об этом. Он был прав в своих словах. Он больше не хотел прятаться. Хорошо. Это самый верный способ сообщать о таких вещах.

Я не знаю его, но очень горжусь. Важный шаг. Мы живем в 2022 году. Безумие, что такое объявление становится сенсацией, но мы двигаемся [в нужном направлении]», – сказал тренер .

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