НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Даллас» в 1-м матче финала Западной конференции

Теги результаты Даллас Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

В среду, 18 мая, состоится первый матч финала Западной конференции НБА сезона-2021/22 между «Голден Стэйт» Стефена Карри и «Далласом» Луки Дончича.

НБА

Плей-офф

Финал конференции

Первый матч

Голден Стэйт – Даллас
Дата проведения
19 мая, 04.00, «Chase Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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