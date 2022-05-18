НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Даллас» в 1-м матче финала Западной конференции

В среду, 18 мая, состоится первый матч финала Западной конференции НБА сезона-2021/22 между «Голден Стэйт» Стефена Карри и «Далласом» Луки Дончича.
НБА
Финал конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 19 мая, 04.00, «Chase Center»
В серии ничья – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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