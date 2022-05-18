НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Даллас» в 1-м матче финала Западной конференции

В среду, 18 мая, состоится первый матч финала Западной конференции НБА сезона-2021/22 между «Голден Стэйт» и .

НБА

Финал конференции

Первый матч

В серии ничья – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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