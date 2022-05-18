«Спартак» готов продать всех иностранцев, которые летом вернутся из аренд. Это Урунов, Тил, Ларссон, Понсе, Роша и Крал

«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду до лета.
Как пишет «Матч ТВ», московский клуб не станет удерживать иностранцев, находящихся в аренде в других клубах, если получит предложения, которые устроят все стороны.
Руководство «Спартака» будет с каждым футболистом лично обсуждать его будущее.
Летом в «Спартак» из аренды вернутся восемь футболистов, в том числе шесть легионеров. Это защитник Илья Гапонов («Крылья Советов»), полузащитники Остон Урунов («Уфа»), Гус Тил («Фейеноорд»), Алекс Крал («Вест Хэм»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), нападающие Эсекиэль Понсе («Эльче»), Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе») и Йордан Ларссон (АИК).
Аренда Йоррита Хендрикса в «Фейеноорде» рассчитана до лета 2023 года, Айртон будет выступать за «Фламенго» до декабря 2022-го.
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