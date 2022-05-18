«Спартак» готов продать всех иностранцев, которые летом вернутся из аренд. Это Урунов, Тил, Ларссон, Понсе, Роша и Крал

«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду до лета.

Как пишет , московский клуб не станет удерживать иностранцев, находящихся в аренде в других клубах, если получит предложения, которые устроят все стороны.

Руководство «Спартака» будет с каждым футболистом лично обсуждать его будущее.

Летом в «Спартак» из аренды вернутся восемь футболистов, в том числе шесть легионеров. Это защитник Илья Гапонов («Крылья Советов»), полузащитники Остон Урунов («Уфа»), Гус Тил («Фейеноорд»), («Вест Хэм»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), нападающие («Эльче»), («Атлетико Паранаэнсе») и (АИК).

Аренда Йоррита Хендрикса в «Фейеноорде» рассчитана до лета 2023 года, Айртон будет выступать за «Фламенго» до декабря 2022-го.

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