ЧМ по хоккею 2022. Финляндия против Швеции, Швейцария сыграет со Словакией

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В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Финляндия сыграет со Швецией, Швейцария – со Словакией. 

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

Чемпионат мира-2022

Группа А

Франция – Италия
Дата проведения
18 мая, 16.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

 

Швейцария – Словакия
Дата проведения
18 мая, 20.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

Группа B

Норвегия – Австрия
Дата проведения
18 мая, 16.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

 

Финляндия – Швеция
Дата проведения
18 мая, 20.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2022

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2022

Статистика ЧМ по хоккею 2022

Стартует fantasy-турнир к Чемпионату Мира по хоккею 2022!

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