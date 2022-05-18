У Месси и Почеттино прохладные отношения. Лео хочет доказать, что может быть успешным вне «Барсы» и выиграть ЛЧ, и считает, что Маурисио должен уйти

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Маурисио Почеттино Футбол

Между Лионелем Месси и Маурисио Почеттино прохладные отношения.

Как пишет L’Équipe, Месси – не фанат Почеттино. Нападающий и тренер «ПСЖ» не находятся на одной волне, и Лео ждет, кто возглавит команду в следующем сезоне. Месси хочет понять, повлияет ли приход нового тренера на его роль в клубе.

Лео хочет доказать, что способен добиться успеха вне «Барселоны», и считает, что для этого необходим уход Почеттино из клуба. Месси готов сделать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В этом сезоне 34-летний форвард забил 11 голов и отдал 13 передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные