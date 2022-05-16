Скандальная ничья «Спартака» и «Зенита», Панарин вытащил «Рейнджерс» во 2-й раунд, крах «Рубина» и ЦСКА, осечка «Ман Сити», «Милан» в 1 очке от скудетто, «Барса» – 2-я в Ла Лиге, Дзюба не хочет в Сербию и другие новости

1. В РПЛ играл «Спартак», а это значит, что без судейского скандала не обошлось. Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом», пропустив с пенальти на 93-й минуте. 11-й метровый, назначенный Павлом Кукуяном, вызвал оживленную реакцию: высказались экс-арбитр Игорь Федотов (он же заметил, что Артем Дзюба вбежал в штрафную до удара Андрея Мостового), Дмитрий Губерниев, Владимир Быстров и многие другие.

«Краснодар» обыграл ЦСКА и обошел армейцев в таблице, а «Урал» разгромил «Рубин», который опустился на 14-е место.

Таким образом, «Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в последнем туре, ЦСКА 4-й год подряд останется без медалей, а «Динамо» завоюет награды впервые с 2008 года (бело-голубые станут минимум третьими).

Курьезный эпизод случился во втором дивизионе: РПЛ и ФНЛ поздравили «Торпедо» с возвращением в Премьер-лигу, однако клуб еще не получил повышение в классе.

2. «Ман Сити» потерял очки: команда Пепа Гвардиолы отыгралась с 0:2 в матче с «Вест Хэмом» (2:2), Рияд Марез не забил пенальти на 86-й минуте. «Сити» опережает «Ливерпуль» на 4 очка, но у мерсисайдцев на матч меньше, они сыграют с «Саутгемптоном» лишь 17 мая. «МЮ» тем временем гарантирует себе 6-е место и попадание в Лигу Европы, если обыграет «Кристал Пэлас» в последнем туре.

3. «Милан» дома обыграл «Аталанту» и находится в одном очке от скудетто, но «Интер» сохраняет шансы на титул. А вот «Дженоа» вслед за «Венецией» вылетела из Серии А.

4. «Реал», «Барселона» и «Атлетико» дружно сыграли вничью свои матчи в предпоследнем туре Ла Лиги. В итоге «Барса» заняла 2-е место в чемпионате, «Севилья» получила путевку в Лигу чемпионов, «Бетис» и «Сосьедад» выступят в Лиге Европы, а «Алавес» вылетел.

5. Кубок Стэнли. Гол Артемия Панарина в овертайме 7-го матча с «Питтсбургом» вывел «Рейнджерс» во 2-й раунд. «Даллас» играет в решающей встрече с «Калгари».

6. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не хочет переходить в «Црвену Звезду» и ведет переговоры с двумя клубами – из России и Западной Европы.

7. Новак Джокович стал шестикратным чемпионом «Мастерса» в Риме. В финале он обыграл Стефаноса Циципаса, повесив ему баранку в первом сете (6:0, 7:6). Джокович выиграл уже 38-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд.

Ига Швентек стала чемпионкой турнира в Риме, в финале обыграв Онс Жабер (6:2, 6:2). Полька защитила прошлогодний титул и одержала 28-ю победу подряд. Швентек заработала 4 млн долларов призовых в этом сезоне – больше всех как в женском, так и в мужском туре.

8. ЧМ по хоккею 2022. Чехия проиграла Швеции, Канада победила Италию, США обыграли Австрию.

9. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин играл в плей-офф с травмой плеча. Впрочем, операция ему не потребуется.

10. НБА. Во втором раунде «Бостон» выбил «Милуоки» (4-3), «Даллас» выиграл серию у «Финикса» (4-3).

11. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона Лиги 1, Джанлуиджи Доннарумма – лучшим вратарем, Брюно Женезьо из «Ренна» – лучшим тренером.

12. «Вердер» вернулся в Бундеслигу спустя год после вылета. «Гамбург» сыграет с «Гертой» в стыках.

13. Хавбек «ПСЖ» Идрисса Гуйе бойкотировал матч с «Монпелье» из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией.

14. Нападающий Пауло Дибала попрощался с «Ювентусом». Он заявил, что в понедельник проведет «последний матч в этой футболке».

15. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

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