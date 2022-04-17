Зарема – Уткину: «Оживает при слове на букву «г». Следующие сезоны РПЛ станут его возрождением – мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться»

Зарема Салихова ответила на слова Василия Уткина про СММ-службу «Спартака».
После матча 25-го тура РПЛ (1:1) в телеграм-канале «Рубина» появился ролик, в котором слова форварда Александра Соболева были заменены на крики дельфинов. Так «Рубин» отреагировал на реплику Александра: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».
«Спартак» в ответ на это в телеграм-канале выложил фотографию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с его придуманной цитатой: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».
После этого Уткин написал: «Слово «говно» становится едва ли не главным в осмыслении событий в российском футболе. Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».
«При слове на букву «г» Василий Уткин оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием, иногда даже начинает танцевать.
Почитайте его изречения относительно всех итальянских тренеров «Спартака», начиная со времен Карреры. А неитальянцу Эмери досталось за провинциальность и дурной вкус в одежде. Еще тогда было странно слышать от мужчины, не имеющего отношения к профессии стилиста, об умении красиво одеваться. При этом сам Василий далеко не Джордж Клуни.
В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции, Василий Уткин мнит себя касаткой.
Думаю, что последующие сезоны российского футбола станут, наконец, эпохой возрождения Уткина. А вот прочим блогерам и мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться и стать ценителями фигурного катания, конкуренции с мастодонтом Уткиным им не выдержать», – сказала жена владельца «Спартака».
Журавель – «Спартаку» о курении в туалете на стадионе: «Стена дыма, дышать невозможно, бычки кругом. Обещайте, что займетесь этим, как сохраните прописку в РПЛ»
Грубый трэш-ток «Спартака» и «Рубина»: Соболев под звуки дельфина и отсылка к «Мы говно» Слуцкого
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