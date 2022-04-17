Зарема – Уткину: «Оживает при слове на букву «г». Следующие сезоны РПЛ станут его возрождением – мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться»

ответила на слова Василия Уткина про СММ-службу «Спартака».

После матча 25-го тура (1:1) в телеграм-канале «Рубина» появился ролик, в котором слова форварда Александра Соболева были заменены на крики дельфинов. Так отреагировал на реплику Александра: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».

«Спартак» в ответ на это в телеграм-канале выложил фотографию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с его придуманной цитатой: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

После этого Уткин написал: «Слово «говно» становится едва ли не главным в осмыслении событий в российском футболе. Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».

«При слове на букву «г» оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием, иногда даже начинает танцевать.

Почитайте его изречения относительно всех итальянских тренеров «Спартака», начиная со времен Карреры. А неитальянцу Эмери досталось за провинциальность и дурной вкус в одежде. Еще тогда было странно слышать от мужчины, не имеющего отношения к профессии стилиста, об умении красиво одеваться. При этом сам Василий далеко не Джордж Клуни.

В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции, Василий Уткин мнит себя касаткой.

Думаю, что последующие сезоны российского футбола станут, наконец, эпохой возрождения Уткина. А вот прочим блогерам и мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться и стать ценителями фигурного катания, конкуренции с мастодонтом Уткиным им не выдержать», – сказала жена владельца .

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