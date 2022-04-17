Уткин про СММ «Спартака»: «Слово «говно» становится едва ли не главным в осмыслении событий в российском футболе. Я бы назвал это «испражнениями в остроумии»

отреагировал на пост в соцсетях «Спартака» после матча с «Рубином».

После матча 25-го тура (1:1) в телеграм-канале казанцев появился ролик, в котором слова форварда Александра Соболева были заменены на крики дельфинов. Так «Рубин» отреагировал на реплику Александра: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».

«Спартак» в ответ на это в телеграм-канале выложил фотографию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с его придуманной цитатой: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

«Все же нельзя не отметить – слово «говно» и его многочисленные синонимы в последнее время становится едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причем я имею в виду самих участников и сотрудников клубов.

Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».

Прямо вижу заголовок еще не выбранного автора полемической колонки в «СЭ» по итогам сезона московского «Спартака»: «Ваноли: говно ли?»

А в связи с вылетом, смотря кто не удержится, можно озаглавиться так: «Урал» (вариант: «Арсенал»): кто ж насрал?»

Думаю, наряду с каретой скорой помощи или даже вместо нее на матчах пора уже дежурить машинам ассенизаторов», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Грубый трэш-ток «Спартака» и «Рубина»: Соболев под звуки дельфина и отсылка к «Мы говно» Слуцкого