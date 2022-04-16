«В автобус зашла группа СММщиков, и мы произнесли: «Мы говно». «Спартак» ответил на видео «Рубина» про Соболева

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на ролик «Рубина» про Александра Соболева.

После матча 25-го тура (1:1) в телеграм-канале казанцев появился ролик, в котором слова форварда были заменены на крики дельфинов. Так «Рубин» отреагировал на реплику Александра: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».

в ответ на это в телеграм-канале выложил фотографию главного тренера Леонида Слуцкого с его придуманной цитатой: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

«Мы нашли оригинал послематчевого интервью Лео Слуцкого», – сказано в сообщении, отсылающем к интервью тренера после 4-го места в группе на Евро-2016.

Леонид Слуцкий: «Ко мне в номер зашла группа игроков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно»