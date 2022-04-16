Губерниев о «Спартаке»: «Пациент скорее жив, чем мертв. Мы критикуем его – это не от безразличия, а от симпатии»

оценил игру в матче против .

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Сейчас пациент скорее жив, чем мертв. Я согласен с Евгением Ловчевым, что Ваноли знает, что делает. Может быть, действительно, после этого полупровального сезона, благо команда не вылетела, можно сделать что-то приличное. Такие команды, как «Спартак», должны хорошо играть.

Почему я расстраиваюсь, когда ЦСКА пропускает, на мой взгляд, бездарный гол на последней минуте? Потому что такие команды, на которые смотрят люди, должны показывать свой класс, а когда это не происходит – это снижение уровня нашего футбола.

Можно по-разному относиться к «Спартаку», но сейчас видно, что какая-то мысль видна – это правда. Хочется пожелать руководству клуба, Федуну, Зареме держать удар, потому что внимание к клубу огромное. Мы критикуем «Спартак» – это не от безразличия, а от симпатии. Я человек нейтральный, вообще болею за королевский «Металлист», – сказал комментатор «Матч ТВ».