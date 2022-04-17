Журавель – «Спартаку» о курении в туалете на стадионе: «Стена дыма, дышать невозможно, бычки кругом. Обещайте, что займетесь этим, как сохраните прописку в РПЛ»

Тимур Журавель недоволен курением в туалете на стадионе «Спартака».

Московский клуб вчера сыграл вничью с «Рубином» в домашнем матче в рамках 25-го тура .

«Извините за подробности, но сегодня я зашел а туалет на домашнем стадионе …

Вообще, когда день со множеством интересных матчей, я не особенно люблю оказываться на стадионе и выпадать тем самым из активного телепросмотра.

Но на «Спартаке» в пресс-центре я все-таки зацепил первый тайм «Ливерпуля с «Ман Сити» и в хорошем настроении погрузился в наши эфирные активности.

И вот по ходу второго тайма был визит (еще раз извините) в уборную. У двери туалета – плакат, а за дверью – просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом.

И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.

Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет еще и дети ходят.

ФК «Спартак», обещайте, пожалуйста, как только вы сохраните прописку в РПЛ, вы займетесь этим вопросом», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Фото плаката: телеграм-канал .