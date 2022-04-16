«Рубин» криками дельфинов заменил слова Соболева. Это ответ на реплику форварда про «10 человек около своей штрафной»

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В «Рубине» отреагировали на послематчевые комментарии Александра Соболева.

После игры 25-го тура РПЛ (1:1) нападающий «Спартака» сказал: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».

В телеграм-канале казанского клуба опубликовали отрывок из флеш-интервью игрока, в котором заменили речь форварда на крики дельфинов.

«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной». Мы нашли оригинал этого интервью», – говорится в подписи к видео. 

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