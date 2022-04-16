«Рубин» криками дельфинов заменил слова Соболева. Это ответ на реплику форварда про «10 человек около своей штрафной»

В «Рубине» отреагировали на послематчевые комментарии Александра Соболева.
После игры 25-го тура РПЛ (1:1) нападающий «Спартака» сказал: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».
В телеграм-канале казанского клуба опубликовали отрывок из флеш-интервью игрока, в котором заменили речь форварда на крики дельфинов.
«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной». Мы нашли оригинал этого интервью», – говорится в подписи к видео.