«Рубин» криками дельфинов заменил слова Соболева. Это ответ на реплику форварда про «10 человек около своей штрафной»

В отреагировали на послематчевые комментарии Александра Соболева.

После игры 25-го тура (1:1) нападающий сказал: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».

В телеграм-канале казанского клуба опубликовали отрывок из флеш-интервью игрока, в котором заменили речь форварда на крики дельфинов.

«Говорят, в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной». Мы нашли оригинал этого интервью», – говорится в подписи к видео.