высказалась о работе судей на матчах .

Жена владельца «Спартака» отреагировала на слова бывшего футбольного арбитра , который, говоря об ошибках судей, сказал: «Зарема и Слуцкий чихвостят судей – и все получается против них. Кто ничего плохого не говорит, тех хорошо судят. Карма работает».

Салихова ответила: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» Вилков прокомментировал эти слова так: «Тариф простой: ни слова о судействе в следующем сезоне. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ».

«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог – у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола.

Я считаю, что подобные фразы недопустимы. Нам теперь нельзя критиковать судей? Будем что-то говорить – в следующем сезоне будет еще хуже? Он это говорит прямым текстом!

Своими высказываниями он отвечает на популярный вопрос: «Почему наш футбол находится на таком дне?» А я уверена в том, что мы еще самого дна не достигли, все впереди», – заявила Зарема.