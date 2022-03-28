Зарема Салихова: «Раньше писали: «Федун, отдай «Спартак», пусть Авен купит». Где все, кто должен был привести клуб к величию? Жалуются на весь мир из Лондона»

высказалась по поводу призывов к продать «Спартак».

«Удивительно читать журналистов, которые раньше писали «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит, он точно знает, как надо».

Ну и где все, кто должен был по мнению оголтелой толпы привести «Спартак» к величию? Жалуются на весь мир из Лондона, что нет денег на оплату труда домашнего персонала... Где все остальные инвесторы, чьи интересы обслуживали блогеры?

Кстати, «Спартак» – единственный клуб , который выступил с инициативами и предложил меры по спасению российского футбола. Но все как обычно заняты решением своих личных вопросов», – заявила супруга владельца .