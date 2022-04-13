Карло Анчелотти: «Говорили, испанские клубы слабее английских. Но в полуфинале ЛЧ 2 клуба Ла Лиги»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

Мадридцы одержали победу в 1/4 финала по сумме двух матчей (3:1, 2:3) и дальше сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» – «Атлетико».

«Нам пришлось помучиться. Я думаю, нам не хватало желания забить, потому что не было такой необходимости.

Второй гол был незаслуженным, а после 0:3 мы раскрепостились и отдали все силы ради успеха. В конечном счете, победа заслуженная. После 0:3 мы почувствовали себя свободнее, и миру себя явила магия этого стадиона, магия этого клуба.

Говорили, испанские клубы уступают английским. А два испанских клуба вышли в полуфинал», – отметил Анчелотти в эфире Movistar.

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