Анчелотти – первый тренер, добиравшийся до 1/2 финала Лиги чемпионов 4 десятилетия подряд

добирается до полуфинала Лиги чемпионов четыре десятилетия подряд.

«Реал» под руководством итальянца обыграл по сумме двух матчей в четвертьфинале (2:3, 3:1).

Он стал первым тренером, которой доходил до полуфинальной стадии четыре десятилетия кряду.

В 1999 году в 1/2 финала играл его , в 2003-м, 2005-м, 2006-м и 2007-м – , в 2014-м, 2015-м и 2022-м – «Реал». Всего у него восемь полуфиналов.

С «Миланом» Анчелотти дважды побеждал в ЛЧ (в 2003-м и 2007-м), с – однажды (в 2014-м).