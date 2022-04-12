Олимпийский чемпион Сергей Яшин скончался на 61-м году жизни. «Динамо» выразило соболезнования

На 61-м году жизни скончался бывший нападающий .

Яшина пригласили в «Динамо» в 1980 году по рекомендации Аркадия Чернышева. В 1988 году Сергей завоевал золотую медаль на Олимпийских играх, после чего был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта СССР».

Сергей Яшин – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, призер 1985 года. На чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 35 матчей, забросив 7 шайб. Чемпион СССР, восьмикратный призер чемпионатов страны. В национальных чемпионатах отыграл 354 матча, забросив 128 шайб.

В 2014 году Яшин был включен в Зал славы отечественного хоккея.

«Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами…» – говорится в заявлении клуба.