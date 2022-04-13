Матч «Миннесота» – «Клипперс» был прерван из-за того, что болельщица попыталась приклеить себя к площадке в знак протеста

Матч турнира плей-ин НБА между «Тимбервулвс» и «Клипперс» (109:104), который проходил во вторник в Миннесоте, был внезапно прерван во второй четверти.

Во время того, как игрок «Миннесоты» исполнял штрафные броски, на другой стороне болельщица неожиданно вышла на площадку и попыталась приклеить руку к паркету.

Согласно сообщению Fox 9 Minnesota, женщина протестовала против владельца «Миннесоты» Глена Тэйлора от имени группы по защите животных Direct Action Everywhere.

По словам журналистки TNT Элли Лафорс, на женщина была рубашка с надписью «Глен Тэйлор жарит животных заживо», что было отсылкой к яичной ферме в Айове, принадлежащей Тэйлору, которой недавно пришлось убивать цыплят из-за вспышки птичьего гриппа.

Сотрудники службы охраны арены увели женщину с площадки.

Фото: Twitter журналиста Карлоса Гонсалеса

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить