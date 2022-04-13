«Реал» в 9-й раз выбил действующего победителя ЛЧ/КЕЧ. «Ювентус» – второй с 5 победами

«Реал» в 9-й раз в истории выбил из /Кубка чемпионов действующего победителя.

Мадридцы одолели (3:1, 2:3) по сумме двух матчей в 1/4 финала ЛЧ и вышли в полуфинал.

Ранее клуб из столицы Испании обыгрывал действующих чемпионов в 1964-м («Милан»), 1966-м («Интер»), 1987-м («Порту»), 1989-м (ПСВ), 1998-м («Боруссию» Дортмунд), 2000-м («Манчестер Юнайтед»), 2002-м («Баварию») и 2014-м («Баварию»).

лидирует по числу побед над действующими победителями ЛЧ, вторым идет с 5 триумфами.