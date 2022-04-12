Убыток «Зенита» сократился на 83% в 2021-м – до 401,35 млн рублей. Собственники вложили 718,2 млн – вдвое больше, чем годом ранее

Стали известны финансовые показатели в 2021 году.

Убыток петербургского клуба по итогам 2021 года сократился на 83% и составил 401,35 млн рублей. За год выручка «Зенита» выросла на 6,6% - до 12,6 млрд рублей.

Прочие доходы клуба составили 4,8 млрд рублей (сократились на 7,4% за год). Прочие расходы снизились на 73% и составили 1,2 млрд рублей.

Управленческие расходы петербургского клуба по итогам 2021 года выросли на 4,3% и составили 1,04 млрд рублей. Расходы «Зенита» на оплату труда снизились на 1,4% – до 9,1 млрд рублей.

Собственники вложили в клуб 718,2 млн рублей – вдвое больше, чем годом ранее, сообщает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность клуба.