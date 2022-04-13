«Бавария» пропустила после единственного удара «Вильярреала» в створ – на 88-й минуте. Всего у испанцев 2 попадания по воротам в четвертьфинале

«Вильярреал» поразил ворота «Баварии» в результате единственного удара в створ.

Ответный матч 1/4 финала между этими командами завершился со счетом 1:1 и привел к вылету мюнхенцев.

«Вильярреал» в течение второго матча нанес 4 удара и попал в створ ворот лишь на 88-й минуте – так хавбек стал автором гола.

пробила 24 раза, четырежды – в створ.

Примечательно, что в первой игре «Вильярреал» тоже только один раз попал в створ, но победил – 1:0.

«Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ 2-й раз в истории – c «Ливерпулем» или «Бенфикой»