«Бавария» пропустила после единственного удара «Вильярреала» в створ – на 88-й минуте. Всего у испанцев 2 попадания по воротам в четвертьфинале

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«Вильярреал» поразил ворота «Баварии» в результате единственного удара в створ.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счетом 1:1 и привел к вылету мюнхенцев.

«Вильярреал» в течение второго матча нанес 4 удара и попал в створ ворот лишь на 88-й минуте – так хавбек Сэмюэл Чуквуэзе стал автором гола.

«Бавария» пробила 24 раза, четырежды – в створ.

Примечательно, что в первой игре «Вильярреал» тоже только один раз попал в створ, но победил – 1:0.

«Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ 2-й раз в истории – c «Ливерпулем» или «Бенфикой»

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