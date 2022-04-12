Клопп о 4 трофеях: «Это невозможно. Покажите мне другую лигу, где полуфиналисту ЛЧ вещатели ставят матч на 12:30 субботы. Что это такое, что вы творите?»

высказался на тему завоевания четырех трофеев в этом сезоне.

«Невозможно бороться за все 4 трофея. Мы, к счастью, достаточно хороши в этом сезоне, чтобы не вылетать на ранних стадиях, но давайте посмотрим на наш календарь.

Единственный матч, который меня волнует, – с «Бенфикой» завтра. В субботу мы играем с «Манчестер Сити» [в полуфинале Кубка Англии], затем с «Манчестер Юнайтед» и с «Эвертоном» [в АПЛ]. Если завтра мы выступим успешно, то нас будет ждать полуфинал . И BT Sport с решили, что потом нам следует сыграть с «Ньюкаслом» на выезде в 12:30 (14:30 по московскому времени – прим. Sports.ru).

«Ливерпуль» сейчас в ударе, все хотят смотреть матчи с его участием, и телевизионщиков совершенно не волнует наш график. И это ненормально.

Допустим, мы завтра пройдем дальше. Покажите мне любую другую лигу мира, где вещатели решают поставить команду, играющую в полуфинале (а в Англии таковых может быть 2-3), на 12:30. Что это такое? Что вы творите? Зачем?

Вот почему так сложно выиграть все турниры, вот почему подобного не случается. Потому что никого такие вещи не волнуют», – возмутился главный тренер «Ливерпуля».