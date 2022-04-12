«Ледниковый период» на осень пока не планируется». Илья Авербух объявил, что новый сезон шоу в этом году не выйдет в эфир

Теги Илья Авербух телевидение Первый канал Ледниковый период Фигурное катание

Хореограф, продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух объявил, что новый сезон проекта в этом году не выйдет. 

Ранее шоу выходило в эфир на Первом канале.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами.

По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда.

Будут результаты – будем разговаривать. Я сейчас веду большую работу по подготовке к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. В нем примут участие все наши звезды», – сказал Авербух. 

Илья Авербух: «Я начал вести достаточно активную тренерскую работу. Это единственное, что я на льду еще не попробовал»

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