Василий Уткин: «Матч ТВ» руководят дураки. Дернул Тащина черт мне отвечать – даже Соловьев знает, что со мной связываться не надо»

не считает руководителей компетентными.

– Понятно, что «Матч» всегда было за что поругать, но в предыдущие годы там все равно находились качественные вещи. Сейчас же ощущение, что канал правда разваливается. Давайте попробуем отбросить эмоции и личные отношения, хочется послушать вас как бывшего руководителя большого канала – в чем ключевые ошибки «Матча»?

– Есть такое понятие Бритва Оккама – это когда есть достаточное объяснение и дальше можно не копаться. Каналом руководят дураки. Этого вполне достаточно. А подробностей я не знаю, я ведь туда не хожу.

– Вы недавно сцепились с (в ответ на то, что Уткин перечислил комментаторов, которые ушли с канала, Тащин написал, что Василию «не дают покоя нереализованные амбиции». Уткин ответил еще жестче – Sports.ru)…

– Я сцепился с Тащиным? Тузик сцепился с грелкой? Дернул черт его мне отвечать, я его даже ни о чем не спрашивал. Я просто написал текст, где перечислил всех комментаторов, которые уходили с «Матча». Кстати, одного забыл – Влада Батурина, он мне написал. Всегда кого-нибудь забудешь, я извинился.

Я просто подумал: ребят, вы вообще не понимаете, насколько это масштабный процесс, который в корне меняет представление о российском спортивном телевидении. И этот решил мне ответить. Кто тебя вообще спрашивал?

Пришлось, пришлось… Я это люблю. И ведь главное: даже Соловьев знает, что со мной связываться не надо. А тут этот оживший костюм поговорить захотел. Я ведь еще не раз к этой теме вернусь, он очень зря ввязался.

Написал, что я обеспокоен. Как эта ситуация меня может беспокоить? Я не испытываю стеснения в своей работе. По крайней мере, до событий последнего месяца я очень неплохо зарабатывал.

Честно говоря, я не думаю, что «Матч» кому-то из своих сотрудников платит сопоставимую сумму. Что отчасти и нормально: как известно, любой телевизионный человек начинает зарабатывать гораздо больше, когда начинает сам производить то, что он показывает.

Так стала миллиардером Опра, из-за этого Малахов ушел с «Первого» на ВГТРК. Это совершенно не бахвальство – мы сами производим себя, конечно, это выгоднее. Это не зарплату получать.

Но меня и не может совсем не волновать то, что происходит на «Матче» – я же включаю телевизор, смотрю чемпионат России. Не понимаю людей, которые выключают звук. Я так не могу – сижу и слушаю.

Там остались, конечно, еще люди… Но в лучшем случае – никак. Иногда, крайне редко, бывает хорошо. Но в основном ужасно, – сказал журналист в интервью Sports.ru.

«Я никуда не уеду из своей страны». Интервью Василия Уткина, которому исполнилось 50