Томас Тухель: «Челси» заслужил пройти дальше. Но у нас было слишком много серьезных ошибок»

Главный тренер подвел итоги встреч с в .

Лондонцы потерпели поражение по сумме двух матчей 1/4 финала (1:3, 3:2).

«Проигрывать всегда больно, но такое поражение можно принять, потому что нам не о чем жалеть. Мы сыграли так, как хотели, проявили мастерство и характер и заслужили пройти дальше. Но сегодня нам просто не повезло.

Самое важное – наша игра, самоотдача, соответствие плану на матч, дисциплина. Все это было на высочайшем уровне. Отдаю должное игрокам.

Непросто выступать на этом стадионе, когда нужно забивать, побеждать. Мы заслужили пройти дальше.

Оба пропущенных гола – следствие серьезных ошибок при начале атак, когда мы только получили мяч. Потерять мяч сразу после того, как возвращаешь его себе, – это самая опасная ситуация. Мы допустили ее дважды.

Жалеть не о чем. Нам нужно было отыгрывать большое отставание после критических ошибок в первом матче. Соперник воспользовался ими благодаря индивидуальному мастерству. И этого было достаточно. За два матча у нас слишком много важных ошибок», – сказал Тухель.

У Бензема 4 гола «Челси» за 2 игры в этой ЛЧ. С 12 мячами он идет 2-м в списке бомбардиров турнира