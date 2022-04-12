«Краснодар» – главный претендент на Бакаева. «Динамо» тоже интересуется игроком (Metaratings)

может перейти из в .

По информации Metaratings.ru, «быки» являются главными претендентами на игрока.

Клуб может пригласить полузащитника, если он не продлит контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Проблемой при переходе могут стать финансовые запросы игрока.

Вариант с переходом в московское тоже реален, однако пока клуб думает, стоит ли приглашать Бакаева. Бело-голубые уже пытались приобрести футболиста зимой прошлого года.

Бакаев хотел бы зарабатывать около 1,5 млн евро по новому контракту со «Спартаком» и иметь постоянную игровую практику.

Также при обсуждении нового соглашения с красно-белыми возникают сложности с размером подъемных и комиссионных выплат .

В текущем сезоне РПЛ 25-летний футболист провел 20 матчей и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.