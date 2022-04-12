СКА и ЦСКА в 3-й раз в истории КХЛ сыграют 7-й матч серии плей-офф. У команд по одной победе

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СКА и ЦСКА в третий раз в истории КХЛ решат исход серии Кубка Гагарина в седьмом матче.

Московская команда под руководством Сергея Федорова выиграла шестой матч со счетом 3:1 и перевела серию в решающую седьмую игру.

В истории противостояний ЦСКА и СКА седьмая игра в серии плей-офф пройдет в третий раз.

Прежде это случилось в сезоне-2014-15, когда СКА с Вячеславом Быковым впервые в истории КХЛ отыгрался с 0-3 в серии, выиграв седьмой матч у ЦСКА со счетом 3:2.

Также серия из семи игр была зафиксирована в сезоне-2018/19. Тогда ЦСКА с Игорем Никитиным победил СКА, который тренировал Илья Воробьев, в седьмом матче со счетом 3:1.

Седьмой матч состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

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