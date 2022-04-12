НБА. Плей-ин. «Бруклин» сыграет с «Кливлендом», «Миннесота» против «Клипперс»

Во вторник, 12 апреля, состоятся два матча в рамках турнира плей-ин .

«Бруклин» и поборется с за выход в плей-офф Восточной конференции.

примет Пола Джорджа в матче за попадание в плей-офф Запада.

НБА

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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