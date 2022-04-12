НБА. Плей-ин. «Бруклин» сыграет с «Кливлендом», «Миннесота» против «Клипперс»

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Во вторник, 12 апреля, состоятся два матча в рамках турнира плей-ин НБА.

«Бруклин» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга поборется с «Кливлендом» за выход в плей-офф Восточной конференции.

«Миннесота» примет «Клипперс» Пола Джорджа в матче за попадание в плей-офф Запада.

НБА

Плей-ин

Бруклин – Кливленд
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Миннесота – Клипперс
Дата проведения
13 апреля, 04.30, «Target Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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