НБА. Плей-ин. «Бруклин» сыграет с «Кливлендом», «Миннесота» против «Клипперс»

Во вторник, 12 апреля, состоятся два матча в рамках турнира плей-ин НБА.
«Бруклин» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга поборется с «Кливлендом» за выход в плей-офф Восточной конференции.
«Миннесота» примет «Клипперс» Пола Джорджа в матче за попадание в плей-офф Запада.
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.30, «Target Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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