«Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине» была бы хорошей, возможно». Каррера о форвардах

Теги Зенит Артем Дзюба Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Александр Кокорин Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу способным выступать в Серии А.

– Я думаю, что у Артема Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.

– В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А?

– Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате. Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей, – отметил бывший главный тренер «Спартака».

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