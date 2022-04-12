«Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине» была бы хорошей, возможно». Каррера о форвардах

Массимо Каррера считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу способным выступать в Серии А.
– Я думаю, что у Артема Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.
– В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А?
– Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате. Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей, – отметил бывший главный тренер «Спартака».
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