«Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине» была бы хорошей, возможно». Каррера о форвардах

считает нападающего способным выступать в Серии А.

– Я думаю, что у Артема Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.

– В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А?

– Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате. Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей, – отметил бывший главный тренер «Спартака».

Фабио Капелло: «Дзюба смог бы заиграть в Серии А в случае ухода из «Зенита»