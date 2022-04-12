РФС о мотивировочной части решения отказать в переносе стыков: «Документ не относится к рассмотрению исков к УЕФА и ФИФА по существу. Процесс продолжается»

прокомментировал публикацию причин отказа перенести стыковой матч России в отборе ЧМ.

«Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к и УЕФА.

Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты.

При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к и ФИФА по существу. Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая», – сообщила служба коммуникаций РФС.

CAS об отказе перенести стыки с участием России: «Матчи бы не состоялись, соперники получили бы технические поражения, целостность соревнований была бы подорвана»