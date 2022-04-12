НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Рейнджерс «против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Даллас» – «Тампа»

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«Вашингтон» примет «Филадельфию» в очередной игровой день чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Даллас» встретится с «Тампой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Каролина
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Сент-Луис
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Анахайм
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Баффало
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Филадельфия
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Питтсбург
Дата проведения
13 апреля, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Оттава
Дата проведения
13 апреля, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Эдмонтон
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сан-Хосе
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Лос-Анджелес
Дата проведения
13 апреля, 03.30, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Сиэтл
Дата проведения
13 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Тампа-Бэй
Дата проведения
13 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Нью-Джерси
Дата проведения
13 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Вегас
Дата проведения
13 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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