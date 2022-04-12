НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Рейнджерс «против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Даллас» – «Тампа»

примет «Филадельфию» в очередной игровой день чемпионата НХЛ.

сыграют с «Каролиной», в гостях у , встретится с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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