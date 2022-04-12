НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Рейнджерс «против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Даллас» – «Тампа»

«Вашингтон» примет «Филадельфию» в очередной игровой день чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Даллас» встретится с «Тампой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «BB&T Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.