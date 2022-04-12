РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за приостановки спонсорских контрактов

РФС планирует подать еще по одному иску в в адрес ФИФА и УЕФА.

«Речь идет о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключенными ранее контрактами», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее РФС подал апелляции в CAS по делам против ФИФА, и европейских ассоциаций. Иск о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 был отозван.

В конце февраля и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого Россия не сыграла в стыковых матчах чемпионата мира и не поедет на турнир в Катар.