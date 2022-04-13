У Бензема 4 гола «Челси» за 2 игры в этой ЛЧ. С 12 мячами он идет 2-м в списке бомбардиров турнира

«Реал» благодаря удару Карима Бензема головой сократил разницу в счете в игре с «Челси».

В дополнительное время ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов французский нападающий замкнул подачу вингера Винисиуса Жуниора и сделал счет 2:3.

За две игры четвертьфинала Бензема забил 4 раза – в первой был хет-трик. Всего у него 12 голов в этом розыгрыше турнира – лишь у Роберта Левандовского из «Баварии» больше (13).

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Реал» – «Челси» – 2:3. Бензема забил в дополнительное время, текстовый онлайн есть