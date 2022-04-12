ЦСКА сравнял счет в серии со СКА (3-3). Команды проведут 7-й матч в Санкт-Петербурге

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ЦСКА и СКА определят победителя серии Кубка Гагарина в седьмом матче.

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу на домашнем льду в Москве со счетом 3:1 и перевела серию с питерским клубом в решающий седьмой матч.

В шестом матче нападающий ЦСКА Михаил Григоренко отметился двумя заброшенными шайбами, а вратарь Иван Федотов парировал 25 бросков из 26.

Седьмая игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

По ходу этой серии СКА выиграл 2 из 3 матчей на домашнем стадионе.

ЦСКА – СКА 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Дата проведения
12 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Григоренко (Каменев)
1:1 – 39 Зыков (Хуснутдинов)
2:1 – 43 Абрамов (Карнаухов, Сергеев)
3:1 – 60 Григоренко (Окулов)

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