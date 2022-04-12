ЦСКА сравнял счет в серии со СКА (3-3). Команды проведут 7-й матч в Санкт-Петербурге

и определят победителя серии Кубка Гагарина в седьмом матче.

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу на домашнем льду в Москве со счетом 3:1 и перевела серию с питерским клубом в решающий седьмой матч.

В шестом матче нападающий ЦСКА Михаил Григоренко отметился двумя заброшенными шайбами, а вратарь парировал 25 бросков из 26.

Седьмая игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

По ходу этой серии СКА выиграл 2 из 3 матчей на домашнем стадионе.