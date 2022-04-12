ЦСКА сравнял счет в серии со СКА (3-3). Команды проведут 7-й матч в Санкт-Петербурге

ЦСКА и СКА определят победителя серии Кубка Гагарина в седьмом матче.
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу на домашнем льду в Москве со счетом 3:1 и перевела серию с питерским клубом в решающий седьмой матч.
В шестом матче нападающий ЦСКА Михаил Григоренко отметился двумя заброшенными шайбами, а вратарь Иван Федотов парировал 25 бросков из 26.
Седьмая игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.
По ходу этой серии СКА выиграл 2 из 3 матчей на домашнем стадионе.
- Дата проведения
- 12 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
- 1:0 – 16 Григоренко (Каменев)
- 1:1 – 39 Зыков (Хуснутдинов)
- 2:1 – 43 Абрамов (Карнаухов, Сергеев)
- 3:1 – 60 Григоренко (Окулов)