CAS об отказе перенести стыки с участием России: «Матчи бы не состоялись, соперники получили бы технические поражения, целостность соревнований была бы подорвана»

Спортивный арбитражный суд объяснил отказ перенести стыковые матчи России в отборе ЧМ-2022.

Сборные России и ее клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок, в связи с чем команда автоматически прошла в финал стыков и, победив Швецию (2:0), попала на ЧМ-2022.

Апелляционная арбитражная коллегия CAS не смогла удовлетворить апелляцию о переносе стыковых матчей из-за того, что Польский футбольный союз, Шведский футбольный союз и Футбольная ассоциация Чехии публично выразили нежелание играть против сборной России.

«Если бы сборная России была допущена до участия в стыковых матчах, ее соперники бы получили технические поражения, так как матчи бы не состоялись. Тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», – сказано в мотивировочной части решения суда.

Также суд поддержал позицию и насчет того, что «нет никаких гарантий», что стыковые матчи с участием России удастся провести на нейтральных полях.

«Большое количество европейских стран поддержали решение об отстранении команд, представляющих Россию, так что маловероятно, что эти страны будут принимать игры с участием сборной этой страны.

В свете мирового возмущения и осуждения, вызванных событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине, сомнительно, что усиленных мер безопасности будет достаточно, чтобы гарантировать безопасность игроков, тренерского штаба и другого персонала команды», – сказано в заявлении коллегии .

Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС, так как понимают, что у ФИФА и УЕФА не было оснований для отстранения («РБ Спорт»)