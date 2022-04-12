CAS об отказе перенести стыки с участием России: «Матчи бы не состоялись, соперники получили бы технические поражения, целостность соревнований была бы подорвана»

Спортивный арбитражный суд объяснил отказ перенести стыковые матчи России в отборе ЧМ-2022.
Сборные России и ее клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок, в связи с чем команда Польши автоматически прошла в финал стыков и, победив Швецию (2:0), попала на ЧМ-2022.
Апелляционная арбитражная коллегия CAS не смогла удовлетворить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей из-за того, что Польский футбольный союз, Шведский футбольный союз и Футбольная ассоциация Чехии публично выразили нежелание играть против сборной России.
«Если бы сборная России была допущена до участия в стыковых матчах, ее соперники бы получили технические поражения, так как матчи бы не состоялись. Тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», – сказано в мотивировочной части решения суда.
Также суд поддержал позицию ФИФА и УЕФА насчет того, что «нет никаких гарантий», что стыковые матчи с участием России удастся провести на нейтральных полях.
«Большое количество европейских стран поддержали решение об отстранении команд, представляющих Россию, так что маловероятно, что эти страны будут принимать игры с участием сборной этой страны.
В свете мирового возмущения и осуждения, вызванных событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине, сомнительно, что усиленных мер безопасности будет достаточно, чтобы гарантировать безопасность игроков, тренерского штаба и другого персонала команды», – сказано в заявлении коллегии CAS.
Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС, так как понимают, что у ФИФА и УЕФА не было оснований для отстранения («РБ Спорт»)