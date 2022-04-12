Далглиш предложил отдать Украине место на ЧМ-2026 без квалификации

считает, что сборная Украины должна выйти на без квалификации.

Есть вероятность, что сборная Украины не сможет сыграть против Шотландии в полуфинале стыков. Если это произойдет, то пройдет в финал, где встретится с Уэльсом.

«Нужно с огромным уважением относиться к украинским игрокам и футбольной ассоциации. То, что они оказались в таком положении, – не их вина. Большинство играют не в Украине, но у них есть семьи, на которые это серьезно повлияло.

Думаю, на них нельзя давить, это было бы несправедливо. Может, стоит дать им небольшую оливковую ветвь и сказать: «На следующий чемпионат мира вы выйдете сразу же. Вам не нужно проходить через квалификацию».

Это стало бы способом продемонстрировать уважение. Думаю, было отлично предложить им такое решение, если они захотят», – сказал легендарный игрок и экс-тренер .