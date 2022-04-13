Овечкин забил 776-й гол в НХЛ. До Хоу – 25 шайб

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией» (9:2).

Россиянин забросил 776-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Овечкин продлил голевую серию до 4 игр.

Всего в 71 матче текущего сезона он набрал 85 (46+39) очков.

Сегодня за 18:42 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (4:48 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 3».

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