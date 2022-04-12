Уткин о закрытии «Эха Москвы»: «Наступило время, когда пропаганда должна стать тотальной. Такие медиа нужны России сейчас, но не нужны государству»

высказался о закрытии радиостанции «Эхо Москвы».

– Вы недавно сказали: «Футбольный клуб на «Эхе» и есть я». Расшифруйте.

– «Футбольный клуб» в его видеоварианте претерпевал много разных изменений, случались паузы, я из него уходил, оставлял более молодым коллегам и так далее.

А «Футбольный клуб» на «Эхе» выходил безостановочно, не считая пауз на время отпусков и моих командировок. Вот и весь смысл, который я вкладывал.

Этот «Футбольный клуб» выходил больше 20 лет. Получается, именно там была утка, в которой было яйцо, в котором была иголка. И там хранилась жизнь кощея, которым меня многие представляют.

– Эфир на «Эхе» сильно подогревал вашу известность?

– В определенных кругах – да. Когда я перестал работать на телевидении, у меня была передача на канале РБК, потом я почти сразу начал говорить на «Радио Спорт», при этом оставалась программа на «Эхе» – там я по пятницам еще вел утренний эфир. Писал в «Советский спорт».

В общем, я очень быстро понял, что это разные аудитории, что они не очень пересекаются, что они даже, может быть, не очень дружат.

«Эхо Москвы» слушала моя мама, мои родные, им было удобно. Мне нужно искать возможность высказываться. Если мне есть что сказать, надо это делать как можно шире. Единственное: я стараюсь, чтобы «Футбольный клуб» на ютубе был как можно оригинальнее. Я никогда не записывал «Футбольный клуб» на утро после «Эха».

– А в деньгах потеряли?

– Нет, конечно. «Эхо» платило мало, последние годы там было совсем тяжело с деньгами. Я и не рассматривал его как источник заработка, особенно когда в порядке вещей стал удаленный эфир. Мне, что ли, трудно из дома выйти в эфир?

Там были очень небольшие деньги, я даже не знаю какие. Наверное, за месяц набегало порядка 25 тысяч рублей. Примерно столько я плачу в месяц за телефон, где я активно работаю и живу.

– Когда медиа формата «Эха» снова понадобятся России?

– Они нужны России сейчас. Они не нужны российскому государству, потому что наступило время, когда пропаганда должна стать тотальной. Очень трудно представить, чтобы сейчас выходило «Эхо Москвы».

Первым ведь был «Дождь» (признан в России иноагентом)? Когда вышла Синдеева и сказала, что они закрываются, стало понятно, что за ними последуют все остальные. «Новую газету» вот никто не закрывал, они сами сыграли на опережение, потому что все понимали. Продержались 34 дня – больше не смогли.

Я уже с этим свыкся. Пришлось расстаться с привычками: больше не слушаю передачи, которые слушал обычно. Теперь на ночь включаю рассказы о Шерлоке Холмсе, – сказал журналист в интервью Sports.ru.

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