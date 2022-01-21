🔥 «Барселона» вылетела из Кубка Испании в 1/8 финала, пропустив от «Атлетика» на 106-й с пенальти (2:3)

«Барселона» на выезде уступила «Атлетику» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник басков Иньиго Мартинес вывел свою команду вперед на 86-й минуте, но «Бараса» отыгралась на 93-й – Педри забил после голевого паса бисиклетой от 38-летнего Дани Алвеса – счет стал 2:2.
Победу «Атлетику» в дополнительное время принес гол Икера Муниаина – на 106-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника каталонцев Жорди Альбы.
«Атлетик» вышел в четвертьфинал, «Барселона» покидает турнир.
- Дата проведения
- 20 января, 23.30, «Сан-Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 2 Муниаин, 1:1 – 20 Ферран Торрес, 2:1 – 86 Мартинес, 2:2 – 90 Педри, 3:2 – 105, пенальти Муниаин.
-
Атлетик –
Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 105), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90), Дани Гарсия, Весга (Ноласкоайн, 117), Рауль Гарсия (Беренгер, 79), Сансет (Уильямс, 52), Уильямс (Саррага, 110), Муниаин.
-
Барселона –
тер Стеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Педри (Брэйтуэйт, 105), Гави (де Йонг, 61), Дани Алвес, Жуджла (Фати, 61; Дест, 96), Эззальзули (Нико Гонсалес, 46), Ферран Торрес.