🔥 «Барселона» вылетела из Кубка Испании в 1/8 финала, пропустив от «Атлетика» на 106-й с пенальти (2:3)

на выезде уступила (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник басков вывел свою команду вперед на 86-й минуте, но «Бараса» отыгралась на 93-й – забил после голевого паса бисиклетой от 38-летнего Дани Алвеса – счет стал 2:2.

Победу «Атлетику» в дополнительное время принес гол – на 106-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника каталонцев Жорди Альбы.

«Атлетик» вышел в четвертьфинал, «Барселона» покидает турнир.

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