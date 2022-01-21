🔥 «Барселона» вылетела из Кубка Испании в 1/8 финала, пропустив от «Атлетика» на 106-й с пенальти (2:3)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании Икер Муниаин Иньиго Мартинес Ферран Торрес Педри онлайны Футбол

«Барселона» на выезде уступила «Атлетику» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник басков Иньиго Мартинес вывел свою команду вперед на 86-й минуте, но «Бараса» отыгралась на 93-йПедри забил после голевого  паса бисиклетой от 38-летнего Дани Алвеса – счет стал 2:2.

Победу «Атлетику» в дополнительное время принес гол Икера Муниаина – на 106-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника каталонцев Жорди Альбы.

«Атлетик» вышел в четвертьфинал, «Барселона» покидает турнир.

Атлетик – Барселона 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
20 января, 23.30, «Сан-Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Муниаин, 1:1 – 20 Ферран Торрес, 2:1 – 86 Мартинес, 2:2 – 90 Педри, 3:2 – 105, пенальти Муниаин.
АтлетикАгирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 105), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90), Дани Гарсия, Весга (Ноласкоайн, 117), Рауль Гарсия (Беренгер, 79), Сансет (Уильямс, 52), Уильямс (Саррага, 110), Муниаин.
Барселонатер Стеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Педри (Брэйтуэйт, 105), Гави (де Йонг, 61), Дани Алвес, Жуджла (Фати, 61; Дест, 96), Эззальзули (Нико Гонсалес, 46), Ферран Торрес.
Предупреждения:
Дани Гарсия (30), Пике (76), Педри (97), де Йонг (104), Де Маркос (104), Альба (105), Уильямс (119), Муниаин (120).

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